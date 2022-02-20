"Не призведуть до ескалації": у Росії заспокоюють через продовження навчань в Білорусі

У Росії цинічно пояснили продовження навчань з Білоруссю нібито намірами запобігти можливим провокаціям з боку України. І це відбувається на тлі заяв України про не наступ та ескалації з боку окупантів на Донбасі.

Про це сказав заступник голови комітету Держдуми з оборони Росії Юрій Швиткін.

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За його словами, продовження навчань з Білоруссю має оборонний характер і не призведе до ескалації в регіоні.

Мета такого рішення – запобігти провокаційним діям з боку ЗСУ щодо нашої країни і Білорусі,

– сказав Швиткін.

Він також вказав, що "дії збройних сил Союзної держави до ескалації не призведуть, оскільки мають, безумовно, оборонний характер, ніхто не переходить кордон і тим паче немає жодних планів агресії щодо України".

Росія та Білорусь продовжили спільні навчання

Раніше міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що президенти Білорусі і Росії ухвалили рішення продовжити перевірку сил реагування Союзної держави через наростання військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави і загострення ситуації на Донбасі.

Не обійшовся глава білоруського оборонного відомства без цинічних закидів у сторону України. За його словами, нашу державу нібито "накачують" сучасним озброєнням. І, звичайно, без згадки НАТО Хренін теж не міг завершити свій виступ.

Що відомо про спільні навчання Білорусі та Росії Росія стягнула до кордонів з Україною та на територію Білорусі десятки тисяч військових під приводом навчань. Однак у Білорусі переконують, що російський контингент там виключно для навчань і після їх завершення Росія стягнула до кордонів з Україною та на територію Білорусі десятки тисяч військових під приводом навчань. Однак у Білорусі переконують, що російський контингент там виключно для навчань і після їх завершення повернеться до Росії . На фоні загрози агресії з боку Росії міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з білоруським колегою Віктором Хреніним. Останній запевнив українського міністра про те, що навчання не несуть загрози. Сторони домовилися про присутність військових аташе на полігонах.

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