Не про мир, а про замороження війни і програш України, – що думають у Зеленського про план Китаю

Після того, як Китай офіційно представив своє бачення "мирного плану" щодо війни в Україні, представники нашої влади вже встигли відреагувати на цю ініціативу.

В Офісі Президента наголосили, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту повинні мати один важливий пункт.

Дивіться також Повторили наративи Кремля: до чого закликає Пекін у своїй "формулі миру"

Історія не про мир

Так, коментуючи "мирний план" Китаю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що будь-які ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.

"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду,

– написав Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що позиція України усім давно відома — "виведення російських військ до кордонів 1991 року".

План Китаю: головне, що треба знати