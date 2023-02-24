Не про мир, а про замороження війни і програш України, – що думають у Зеленського про план Китаю
Джерело:Михайло Подоляк
Після того, як Китай офіційно представив своє бачення "мирного плану" щодо війни в Україні, представники нашої влади вже встигли відреагувати на цю ініціативу.
В Офісі Президента наголосили, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту повинні мати один важливий пункт.
Дивіться також Повторили наративи Кремля: до чого закликає Пекін у своїй "формулі миру"
Історія не про мир
Так, коментуючи "мирний план" Китаю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що будь-які ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.
"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду,
– написав Михайло Подоляк.
Він також зауважив, що позиція України усім давно відома — "виведення російських військ до кордонів 1991 року".
План Китаю: головне, що треба знати
- Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. Пекін має намір підготувати офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання конфлікту.
- 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін офіційно виступив з пропозицією "мирного плану".
- На ініціативу Пекіну попередньо відреагував президент України Володимир Зеленський. Однак, тоді не було конкретних положень "мирного плану". Однак, він наголосив, що розраховує на підтримку української "формули миру".