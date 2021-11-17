Не просився й не проситимусь, – Ахметов розповів про зустрічі з Зеленським

Олігарх Рінат Ахметов заявив, що не просився на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. За його словами, проситись і не планує.

Журналісти запитали, які стосунки є в Ахметова з президентом Володимиром Зеленським та його командою.

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Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне – щоб Україна була успішною... Це набагато важливіше за зустрічі з президентом,

– сказав Ахметов.

Чи є конфлікт між Зеленським та Ахметовим

Раніше ЗМІ писали, що стосунки між владою Зеленського та Ахметовим ускладнилися через закон про олігархів та боротьбу з монопольним становищем його компаній на ринках.

Політолог Ігор Петренко теж схилявся до думки, що напруженість відносин між Ахметовим та Зеленським існує. За словами Петренка, про його наявність свідчить зміна риторики на певних телеканалах, які можуть бути причетними до Ахметова.

Однак політолог зауважив, що влада має важелі впливу на олігарха: є РНБО, правоохоронні органи та інші інстанції.

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