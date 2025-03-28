"Не з Путіним, бо це пінг-понг": Зеленський допустив переговори з російськими бізнесменами

Україна під час проведення можливих переговорів з Росією щодо миру надає перевагу розмові з кимось з інших представників, а не з російським диктатором Владіміром Путіним.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у п'ятницю, 28 березня, передає 24 Канал. Зокрема, він припускає зустріч з представниками російського бізнесу.

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З ким готова говорити Україна

На думку українського президента, Владімір Путін не дасть жодної конкретики, якщо вести переговори саме з ним.

Це як пінг-понг - те що каже Путін. Не завжди можна отримати відповідь. Я думаю, що в принципі ми погодилися б говорити не з ним, а з кимось, хто представляв би Росію. У Росії є бізнеси, у них багато регіонів, включаючи окремі серйозні напрямки бізнесу. Я думаю, ми з ними спілкувалися б, якщо у них є бачення закінчити війну, якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити (війну – 24 Канал),

– заявив він.

Як зазначив глава держави, він вважає що в Росії є опозиція російському диктатору. Володимир Зеленський припустив, що ймовірно, вони не будуть боятися впливу Кремля, якщо говоритимуть з Європою, США та Україною.

До слова, президент також сказав, що Путін боїться перемовин з Україною. Водночас він додав, що Путін не має аргументів у переговорах з Україною, адже російський диктатор – воєнний злочинець, який напав на нашу державу.