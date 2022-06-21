Не ризикуйте, – у Харківський ОВА закликали людей поки не повертатись

З першого дня повномасштабного вторгнення Харків піддається постійним ворожим обстрілам. Наразі у місті залишається до 1 мільйона осіб – це більше ніж половина жителів.

Харків'яни масово повертаються додому, однак влада закликає поки утриматися. Про це 24 каналу розповіла Наталія Попова, радниця голови Харківської ОВА.

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Повертатися рано

Радниця наголошує: якщо є можливість залишитися у більш безпечних регіонах, краще не ризикувати.

"Це навантаження на транспортну систему, на систему охорони здоров'я та житловий фонд. В умовах потужних обстрілів масове скупчення людей стає особливо небезпечним", – зауважила Наталя.

Що відомо про обстріли Харкова 21 червня

Вдень 21 червня Харків знову обстріляли росіяни. Вчергове постраждали житлові райони та мирні мешканці. Наразі відомо про 4 загиблих та 10 постраждалих. На жаль, внаслідок осколкових поранень обірвалося життя 8-річної дитини.

Зауважують, що цього разу Харків обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, які можуть бити за кілька десятків кілометрів від міста. Одна з ракет влучила по об'єкту Харківського метрополітену. Через вибухи в одному з районів спалахнула пожежа, а в інших – виникли перебої зі світлом, водою та зв'язком.

На думку голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські окупанти посилили обстріли регіону та чинять терор проти мирного населення, адже не можуть досягти успіху в боях проти ЗСУ.

Останні удари по Харківщині

Вночі 20 червня росіяни 2 ракетами вдарили по місту Люботин. Одна з ракет влучила у професійний ліцей. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Відомо, що у момент "прильоту" у будівлі перебувала охоронниця – вона дивом не постраждала.

Бойовики атакували Державний біотехнологічний університет, що у Харкові. По навчальному закладу вдарили двома ракетами. Ударною хвилею вибило усі вікна та повиривало вхідні двері кабінетів.

Російські військові застосовують проти мирного населення снаряди, начинені флешетами (металевий стрижень у формі стріли). Використання таких снарядів у густонаселених районах є порушенням гуманітарного права

Днем раніше ворожий снаряд влучив у село Іванівка, що на Харківщині. В результаті обстрілу поранено троє дітей.

18 червня харків'яни знову почули звуки вибухів. У місті була оголошена повітряна тривога. Раніше про "прильоти" повідомили мешканці Кривого Рогу. Офіційної інформації про те, що сталося, наразі немає.

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