Не з Росією: Молдова уклала новий контракт на постачання газу

Компанія Vitol з Нідерландів виграла тендер, який ініціювала державна компанія Energocom. Відповідно до контракту, упродовж 27 жовтня компанія доставить мільйон кубометрів газу.

Деталей проєкту наразі не розголошують. Окрім того, Energocom 25 жовтня уклала контракт з польською компанією PGNiG.

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Наразі ціну цієї угоди також не оголошують. Водночас влада наголосила, що тариф для громадян залишиться незмінним.

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