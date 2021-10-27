Не з Росією: Молдова уклала новий контракт на постачання газу
27 жовтня 2021 , 15:38Читать новость на русском
Джерело:Ipn.md
Компанія Vitol з Нідерландів виграла тендер, який ініціювала державна компанія Energocom. Відповідно до контракту, упродовж 27 жовтня компанія доставить мільйон кубометрів газу.
Деталей проєкту наразі не розголошують. Окрім того, Energocom 25 жовтня уклала контракт з польською компанією PGNiG.
Зауважте Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ
Наразі ціну цієї угоди також не оголошують. Водночас влада наголосила, що тариф для громадян залишиться незмінним.
Газова криза в Молдові: головне
- У жовтні 2021 року "Молдовагаз" звернувся до громадян з рекомендацією скоротити витрати побутового газу. Зокрема, мовилося про опалення помешкань та час приготування їжі.
- Усе через те, що термін дії договору з "Газпромом" завершився. Росія запропонувала Молдові захмарну ціну на газ. За тисячу кубометрів хотіли 800 доларів. Ця вартість становила у 4 рази більше, аніж у 2020 році.
- Через газову кризу у Молдові ввели режим надзвичайного стану.
- Очільниця молдовського уряду заявила, що таке рішення дозволить обійти деякі законодавчі процедури та прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.
- Україна допоможе Молдові врегулювати газову кризу. Зокрема, за даними ЗМІ, у випадку необхідності продасть 700 мільйонів кубів газу.