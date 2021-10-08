Не розумію складу злочину, – Волошин спробував виправдати Медведчука

За Віктора Медведчука, якому 8 жовтня оголосили про підозру у держзраді, вступився нардеп з ОПЗЖ Олег Волошин. Він зазначив, що не розуміє складу злочину у діях кума Путіна.

Як заявив нардеп Волошин, Медведчук у 2015 році "врятував Україну від холоду".

Важливо Медведчук заволодів підприємствами на окупованому Донбасі через бізнесмена Кузяру, – Венедіктова

Волошин не бачить складу злочину

Нардеп заявив, що у 2014 році всі шахти та заводи на тимчасово окупованих територіях перебували у власності України. Терористичними псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" Верховна Рада офіційно визнала вже у січні 2015 року.

З юридичної точки зору ви можете називати їх як завгодно: сепаратистами, бойовиками. Але будь-яка взаємодія з цими структурами у 2014 році не могла бути (злочинною – 24 канал),

– наголосив Волошин.

Те, що Україна закуповувала вугілля з окупованих територій, нардеп від ОПЗЖ назвав економічними зв'язками між одними регіонами та іншими.

На питання Савіка Шустера про те, чи вважає Волошин, що Медведчук врятував Україну від холодної зими, нардеп не відповів. Водночас він підсумував:

Я не можу зрозуміти складу злочину. Все це потрібно розслідувати та аналізувати.

Натомість генпрокурорка Ірина Венедіктова запитала, чи можна робити бізнес на кістках. Вона також підкреслила, що окремі українські політики у розпал війни грали на стороні Росії та нехтували інтересами України.

У чому звинувачують Медведчука

8 жовтня Медведчуку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Саме за посередництва Медведчука і відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР. Згодом, як вважає слідство, за сприяння кума Путіна організували незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.