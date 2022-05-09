Не скажу, яка саме, але зброя прибуває і вже працює, - глава Луганської ОВА

На Луганщині тривають активні бої з російськими загарбниками. Нашим героям вдається бити ворога та відвойовувати населені пункти.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз Луганщина є таким самим форпостом України, як і Маріуполь. Про це він сказав в ефірі програми "Популярна політика", передає 24 канал.

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Зброя вже працює

Гайдай запевнив, що підмога та зброя вже прибули. Наші воїни активно працюють над тим, щоб не просто звільняти населені пункти, а завдавати ворогу нищівних ударів, які дозволять виграти війну.

Час працює на нас, адже ми отримуємо "плюшки" від Заходу. Я не буду розповідати, яка саме зброя прибуває, але вона прибуває і вже працює,

– розповів очільник Луганської ОВА.

Він також наголосив, що чим довше вдасться втримати навалу рашистів, тим більше кращої "далекобійної" зброї отримають наші герої, а з гарним озброєнням вони не залишать ворогу взагалі жодних шансів.

Ситуація на Луганщині: останні новини

У ході гарячих боїв наші герої зі Збройних Сил України на деякий час були змушені відступити з Попасної. Як заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, місто майже повністю знищене. Ворог постійно гатить по ньому з територій, які окупував ще у 2014 році.

Російські окупанти намагалися здійснити штурм Воєводівки, але їхній задум провалився. Також у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що зараз тривають активні бої за Рубіжне.

8 травня російські окупанти вдруге здійснили обстріл нафтопереробного заводу у Лисичанську. Виникла пожежа, ліквідувати яку не дозволяють постійні ворожі обстріли. Внаслідок тривалого горіння існує загроза вибуху.

Росіянам вдалося перекинути на Луганщину нову "порцію" своєї техніки, але наші герої вже знищили міст через річку та обрізали ворогу постачання. Активні бойові дії продовжуються.

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