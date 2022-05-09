Не скажу, яка саме, але зброя прибуває і вже працює, - глава Луганської ОВА
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
На Луганщині тривають активні бої з російськими загарбниками. Нашим героям вдається бити ворога та відвойовувати населені пункти.
За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, зараз Луганщина є таким самим форпостом України, як і Маріуполь. Про це він сказав в ефірі програми "Популярна політика", передає 24 канал.
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Зброя вже працює
Гайдай запевнив, що підмога та зброя вже прибули. Наші воїни активно працюють над тим, щоб не просто звільняти населені пункти, а завдавати ворогу нищівних ударів, які дозволять виграти війну.
Час працює на нас, адже ми отримуємо "плюшки" від Заходу. Я не буду розповідати, яка саме зброя прибуває, але вона прибуває і вже працює,
– розповів очільник Луганської ОВА.
Він також наголосив, що чим довше вдасться втримати навалу рашистів, тим більше кращої "далекобійної" зброї отримають наші герої, а з гарним озброєнням вони не залишать ворогу взагалі жодних шансів.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- У ході гарячих боїв наші герої зі Збройних Сил України на деякий час були змушені відступити з Попасної. Як заявив член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, місто майже повністю знищене. Ворог постійно гатить по ньому з територій, які окупував ще у 2014 році.
- Російські окупанти намагалися здійснити штурм Воєводівки, але їхній задум провалився. Також у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про те, що зараз тривають активні бої за Рубіжне.
- 8 травня російські окупанти вдруге здійснили обстріл нафтопереробного заводу у Лисичанську. Виникла пожежа, ліквідувати яку не дозволяють постійні ворожі обстріли. Внаслідок тривалого горіння існує загроза вибуху.
- Росіянам вдалося перекинути на Луганщину нову "порцію" своєї техніки, але наші герої вже знищили міст через річку та обрізали ворогу постачання. Активні бойові дії продовжуються.
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