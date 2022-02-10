Не сподобався: Білорусь направила ноту протесту через заміну прапора в Дніпрі

Під міськрадою Дніпра замінили офіційний прапор Білорусі на національний – біло-червоно-білий. Мінськ вже направив ноту протесту Україні.

У Білорусі говорять про "цинічний прояв недружнього ставлення". Інцидент взагалі назвали "актом державного вандалізму".

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Офіційний Мінськ навіть вбачає порушення принципів міжнародного права. Вимагають повернути прапор на місце та вибачитись.

Чому замінили прапор

У Дніпрі замість офіційного білоруського прапора повісили історичний стяг. Таким чином міська влада висловила свою "ноту протесту" самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку. Зазначили, що Дніпро розлучилося з образом політичного режиму Білорусі.

Однак мер міста Борис Філатов акцентував на тому, що самоврядування "не лізе в зовнішню політику держави".



Прапори у Дніпрі / Фото з фейсбуку Бориса Філатова

Що треба знати про біло-червоно-білий прапор Білорусі

Це історичний стяг Білорусі. У 1918 році він був прапором Білоруської Народної Республіки, з 1991 року по 1995 рік – державним прапором Республіки Білорусь. Потім Лукашенко провів референдум, на якому затвердили нові державні символи.

Важливо, що біло-червоно-білий прапор став символом білоруських протестів у 2020 році. Мітингувальники несли його маршами та тримали в руках, об'єднуючись у ланцюги солідарності.

До слова, самопроголошений президент давно недолюблює біло-червоно-білий прапор. Він неодноразово називав його "фашистським".

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