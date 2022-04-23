Не ставайте вбивцями, – голова Меджлісу звернувся до чоловіків з окупованого Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до жителів окупованого Росією Криму.

Зокрема його заклик був до молоді призовного віку, а також військовозобов'язаних, які перебувають у запасі.

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Від вас залежить – не стати вбивцею і не бути вбитим, – зазначив Рефат Чубаров.

Посилайте російських військкомів у окупованому Криму курсом російського військового корабля,

– повідомив Чубаров.

Він додав, що у випадку загрози примусового призову до російської окупаційної армії – необхідно негайно виїжджати через треті країни в Україну.



Примусовий призов / Фото Рефат Чубаров​

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