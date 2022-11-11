"Не стерпимо цю ганьбу": як росіяни реагують на синьо-жовті прапори в Херсоні

У п’ятницю, 11 листопада, у Херсоні вже з’явилися українські прапори. Місцеві стверджують, що ЗСУ вже дійшли до міста.

Українське військове командування поки не коментує хід контрнаступу навколо Херсона. Заяв центральної, обласної чи міської влади також поки що немає, пише 24 канал.

Варте уваги Над будівлею Херсонської ОДА підняли український прапор

Реакція росіян на синьо-жовті прапори в Херсоні

Російське міноборони прозвітувало, що повністю перекинули свої війська на лівий берег Дніпра. Країна-агресорка також заявила, що під час відходу не втратила жодної одиниці військової техніки та озброєння. Мовляв, усе забрали з правого берега. І звісно, кажуть, що минулось без втрат серед особового складу.

Самі ж росіяни у мережі вже почали коментувати останні події в Херсоні. Звісно, що хороших повідомлень від них годі чекати, вони "вражені", що "друга армія світу" втекла з міста.

Та все ж таки думки росіян дещо розійшлися. Дехто почав писати про те, що йому соромно за свою армію. Але не через її кроваві та жорстокі вчинки, а лише тому, що вона виявилася гіршою за українську. Дехто навіть прогнозує, що у Росії може відбутися революція. Однак віриться у це дуже слабо. Бо ж самі росіяни наголошують, що їхня "задача – терпіти".

Реакція росіян на останні новини в Херсоні

Яка ситуація в Херсоні

Херсонці дуже чекали на Збройні Сили України. Ще до того, як з'явилася інформація про те, що військові заходять до міста, місцеві мешканці вийшли на вулиці з українськими прапорами в очікуванні своїх визволителів. Крім того, український стяг знову замайорів над будівлею Херсонської ОДА.

Тим часом у селах біля Херсона люди зривають та палять пропагандистські білборди та російську символіку, а замість неї вивішують українські символи.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що деокупація Херсона на фінальній стадії. Повідомляється, що ЗСУ знищили велику кількість росіян, які намагалися переправитися на лівий берег Дніпра.

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