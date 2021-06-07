Не стежимо за справою: у Кремлі відреагували на виїзд Гудкова в Україну

У Кремлі відреагували на те, що колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков приїхав з Москви у Київ. Там заявили, що не стежать за справою політика.

Реакція Кремль на виїзд Гудкова

Якщо виїзд політика законний, то він має на нього право. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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На питання, чи не турбує очільника Кремля Володимира Путіна ситуація, коли ексдепутат залишає країну через можливе кримінальне переслідування, Пєсков відповів: "Ні, абсолютно".

Якщо це законний виїзд з країни, то будь-який громадянин, якщо він не має ніяких обмежень, позбавлення прав, може чудово виїхати з країни, повернутися в країну або не повернуться, – це абсолютно вільний процес,

– наголосив речник Путіна.

Що відомо про виїзд ексдепутата