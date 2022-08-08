Не так все гладко у них йде, – у ЗСУ прокоментували постійні перенесення дат "референдумів"

росіяни розгорнули підготовку до "референдумів" ще на початку окупації. Однак дату голосування неодноразово переносили.

Спершу йшлося про 20 квітня, трохи згодом – про травневі свята. Відомо, що тепер окупанти планують провести фейкові вибори у вересні. Однак не все складається так, як би їм хотілося.

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Все пішло не за планом

Наразі усі спроби росіян є безуспішними. На думку керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталі Гуменюк, росіяни не встигають належним чином підготуватися до псевдореферендумів.

Перенесення цих дат свідчить про те, що не так все гладко в них йде. Набрати той електорат, який міг би їм допомогти імітувати псевдореферендум, їм не вдається,

– зауважила Гуменюк.

окупанти не полишають спроб сформувати фальшиві списки для так званого волевиявлення. Вони використовують різні методи впливу на людей, зокрема примус і залякування.

Як наголосила Гуменюк, на тимчасово окупованих територіях рух спротиву є досить потужним. Його ефективність демонструється у кожному впливі на окупаційну владу.

Люди ще мають ресурс духу і сили, щоб протидіяти таким зухвалим провокаціям,

– підсумувала вона.

Як росіяни готуються до "референдумів": коротко

росіяни хочуть анексувати п'яту частину України у вересні. Вони сподіваються провести псевдореферендуми у Донецькій Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Окупаційна "влада" Херсонщини та Запорізької області почала збирати виборчі комісії. Їхні члени мають нібито контролювати "виборчий процес", людей хочуть змусити голосувати під дулами автоматів.

У Луганську загарбники навіть відкрили "приймальню громадського штабу референдуму".

У свою чергу, США запевнили, що належним чином відреагують на анексію будь-якої частини України. Там наголосили, що повторити сценарій з Кримом 2014 року росіянам не вдасться.

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