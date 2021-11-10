Не те, чого чекають виборці, – Корнієнко про об'єднання Разумкова, Авакова і Яценюка

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков вирішив об'єднатися зі старими політиками. Однак такі ротації можуть не принести бажаного результату та реакції виборців.

Таку думку в ефірі авторської програми "Перші особи" з Оленою Трибушною озвучив віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Він наголосив, що Разумков сам повинен пояснити свій вибір.

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"Об'єднання зі старими політики, яке ми вже тиждень бачимо у форматі блоку РАЯ – Дмитро Разумков, Арсен Аваков, Арсеній Яценюк – не впевнений, що це те, чого чекають виборці", – заявив Корнієнко.

Мовиться про виборців як Дмитра Разумкова, так і партії "Слуга народу" загалом. За словами віцеспікера, існує великий антирейтинг таких об'єднань.

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Міжфракційне об'єднання ще не формалізували, інформацію про нього не зачитував спікер. Водночас туди увійшли політики дуже різного ґатунку.

Мені поки що важко зрозуміти, що їх може поєднувати між собою, окрім бажання продовжити політичну кар'єру,

– зазначив Корнієнко.

Політик зауважив, що інші "слуги", які вступили до МВФ пояснюють, що у їхній роботі нічого не змінилося. Мовляв, вони продовжать працювати з монобільшістю, але увійшли до об'єднання технократів.

"Звучать якісь дивні для мене речі, бо присутність там Артема Дмитрука точно перекреслює будь-які алюзії на технократію", – додав Корнієнко.

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Віцеспікер підкреслив, що з боку Разумкова та його прихильників було б правильно скласти мандат після виходу з фракції. Водночас Давид Арахамія та його заступники з 16 листопада пропонуватимуть "певні рішення" своїм колегам-списочникам і частково – мажоритарникам.

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