Не тільки Javelin: Естонія роздумує про додаткову військову допомогу для Україні

Посол Естонії в Україні Каімо Кууск заявив, що до України найближчими днями надійдуть ракети Javelin, які передала Естонія. За його словами, їхню точну кількість озвучать публічно.

Куск також зазначив, що наразі розглядається питання про додаткову допомогу. Про це він повідомив у п'ятницю, 4 лютого, в інтерв'ю Суспільному.

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Ми нині працюємо з українськими інституціями, зокрема Міноборони, над тим, що ще можемо надати. Вони поділилися з нами переліком, що саме є найбільш затребуваним, і ми дивимося: ось цього у нас в запасах більше не залишилося, але, ймовірно, у нас є щось інше. Уряд ухвалює рішення – якщо воно позитивне, ми передаємо зброю,

– сказав Каімо Кууск.

"Нині ЄС вперше у своїй історії вирішив надати Україні грошову допомогу на оборонні потреби, зокрема кібербезпеку та військову медицину, плюс – військові навчання", – додав посол Естонії.

Що відомо про Javelin від Естонії

Естонія передасть Україні американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

США надали дозвіл (ця країна є виробником та постачальником такого виду зброї).

Кууск вказав, що мовиться про "десятки, десятки, десятки та ще десятки ракет".

Естонія закликала Німеччину підтримати Україну через загрозу нападу Росії.



Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу