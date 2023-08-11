Не тільки на територію лікарні: де ще впали уламки після атаки по Києву

Росіяни атакували Київ крилатими ракетами. Уламок однієї з повітряних цілей впав на території дитячої лікарні. Окрім того, згодом мер Кличко розповів, які об'єкти пошкодили інші уламки.

У п'ятницю, 11 серпня, міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки обстрілу столиці загарбниками. За його словами, постраждали об'єкти саме в Оболонському районі.

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Наслідки атаки на Київ

Відомо, що вибухи пролунали в столиці під час повітряної тривоги. Майже одразу з'явилась інформація про те, що уламки однієї з російських ракет впали на території дитячої лікарні. На щастя, ніхто не постраждав чи загинув.

Водночас згодом стало відомо, що на Богатирській – вулиці на Петрівці – російська ракета пошкодила приватне домоволодіння.

Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі Києва. Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку,

– написав мер Києва.

Окрім того, внаслідок цього удару в Оболонському районі виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Постраждалих немає,

– лаконічно констатував Кличко.

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