Не треба Мальдів, – Разумков розповів, як провів відпустку

Дмитро Разумков розповів, що під час відпустки дозволив собі розслабитись і забути про роботу лише на 5 днів. Він зауважив, що увесь час перебував в Україні та закордон не їздив.

Глава Верховної Ради також наголосив, що не користувався державними дачами. Про це "слуга народу" повідомив під час брифінгу в Полтавській області у вівторок, 17 серпня.

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Я був у відпустці 5 днів в Миколаївській та Одеській області. У мене дружина з Миколаєва. За кордон не їздив, на державній дачі не відпочивав. Так що нічого цікавого,

– сказав спікер.

Однаг представники ЗМІ не могли не звернути увагу на яскраву засмагу Дмитра Разумкова та запитали його, як йому це вдалося.

"Велика частина засмаги – це велосипед. Якщо нормально проїхати, години 3 – 4, то не треба солярію, не треба Мальдів, – пояснив він.

Народні депутати пішли у відпустку наприкінці липня та повернуться до роботи восени – у вересні.

Брифінг Дмитра Разумкова: дивіться відео