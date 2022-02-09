Не треба відводити очі, – Ішингер закликав Німеччину дати Україні щось більше, ніж просто шоломи

Німеччина могла б більше допомогти Україні. Причому мовиться саме про допомогу у військовому сенсі.

Таку позицію висловив голова MSC (Мюнхенська безпекова конференція) Вольфганг Ішингер журналістам 8 лютого. На його думку, якраз це було б сигналом стримування для Росії.

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"Стратегія розумного стримування" Росії включає і військові заходи

Голова MSC Вольфганг Ішингер вважає, що головним завданням Європи загалом та Німеччини зокрема щодо ситуації навколо України є дипломатичним шляхом не допустити війни, загроза якої йде від Росії. Позиція пана Ішингера базована на 40-річному досвіді дипломатичної служби.

На його думку, загроза санкцій зі значними наслідками може змінити плани Кремля. Але мають бути й інші кроки – як-от нарощування військової присутності у Східній Європі. У такий спосіб дипломат виступив за "стратегію розумного стримування" Росії.

Ми хочемо і ми повинні не тільки змінити розрахунки Кремля й плани російського генштабу. Тому важливо, щоб військові також робили свій внесок, я наголошую, з метою стримування. Відводити очі та нічого не робити було б запрошенням для ведення війни,

– сказав Ішингер журналістам.

Німеччина мала б зробити для України більше

Вольфганг Ішингер схильний вважати, що "було б добре та правильно, якби Німеччина зробила трохи більше (для України, – 24 канал), ніж дала тільки шоломи". На його думку, Берлін не повинен "цілковито відокремлювати себе" від позиції союзників у цьому питання, а навпаки – мав би зробити свій внесок "дещо більш вирішальним, ніж уже запропонований".

Очевидно ж, що 5000 шоломів не змінять баланс сил між арміями України та Росії.

А от усвідомлення Росією того, що ЄС та НАТО єдині у протистоянні агресії – якраз може бути вирішальним.

Тож Ішингер сподівається, що німецький уряд все ж відгукнеться на нові запити Києва.

Вольфганг Ішингер очолював Мюнхенську безпекову конференцію 14 років. За цей час щорічне зібрання політиків, бізнесменів і експертів у галузі оборони стало одним з провідних світових майданчиків для обміну думками з найгостріших безпекових питань.

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