Не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС – не готовий приймати Україну, – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна є прихильницею реформ та активно їх впроваджує. Проте Євросоюз використовує часто саме це питання, хоча сам не готовий приймати Україну.

Про це Кулеба розповів під час форуму YES-Brainstorming. Саме проблеми з реформами в Україні – та тема, яку найчастіше піднімають у Брюсселі.

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Україна – прихильниця реформ, – Кулеба

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно – ми є прихильниками реформ і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду – не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС неготовий приймати Україну,

– заявив Кулеба.

Теперішні відносини між офіційним Брюсселем та Києвом дипломат охарактеризував як "стратегічна невизначеність". Кулеба зазначив, коли у ЄС питають, що треба виконати задля членства, то прямої відповідь нема. Єврочиновники лише закликають працювати далі.

Питання вступу ЄС залежить не лише від реформ, – глава МЗС

Прийняття до ЄС залежить не лише від реформ – це й також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України. І це не залежить від реформ,

– додав Кулеба.

Зазначимо, що ще одною невтішною заявою щодо можливого членства України в ЄС виступила президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Політикиня знову наголосила, що Україну від Євросоюзу відділяють "світлові роки".

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Президента Естонії поставила під сумнів вступ України в ЄС

Кальюлайд, яка перебуває зараз у Києві, назвала кілька проблем, які є в України. Передусім – це реформування, а також олігархи. При цьому президентка Естонії наполягає, що вона прихильниця доєднання України до євроспільноти.