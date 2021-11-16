Не в Україні: генерал США назвав місце, де Росія може почати нову агресію

Американський генерал Бен Ходжес припустив, що Росія може розпочати військову агресію в новому місці. За його словами, це може статися в Сувалькському коридорі, який фактично може з'єднати Білорусь з Калінінградською областю.

Сувальський коридор є сухопутним сполученням НАТО та ЄС з країнами Балтії. За словами Ходжеса, ймовірність агресії в цьому регіоні невелика, але все ж існує.

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Росія може заблокувати сполучення

Коридор між Білоруссю та Калінінградом має стратегічне значення. Його блокування може спричинити проблему для НАТО та ЄС. Ходжес заявив, що загострення міграційної кризи, яку створили спільно Росія та Білорусь, може перерости у конфлікт у цьому регіоні.

Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або щось ще, і в процесі "тимчасово" закрити Сувальський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізничною. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо,

– заявив Ходжес.

Американський генерал підкреслив, що для НАТО зараз головне бути напоготові та розпізнавати те, що відбувається в умовах гібридної війни. Крім того, Альянс повинен усвідомлювати існування загрози та підтримувати єдність всередині організації.

Місто Сувалькі – центр коридору між Білоруссю та Калінінградом / Карта

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