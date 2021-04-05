Не варто організовувати навчання у відповідь на російські, – генерал Ходжес

Росія згуртували біля кордонів 28 російських батальйонно-тактичних груп, які готові до активних дій на українській території. Але піддаватися на дії держави-агресора на треба.
Джерело:УНІАН
Це може бути пастка для України. Таку думку висловив в інтерв'ю екскомандувач військами Сполучених Штатів Америки в Європі Бен Ходжес.
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Пастка Росії для України
За його словами, не варто організовувати військові навчання у відповідь на російські.
Не треба потрапляти в цю пастку,
– зазначив Ходжес.
Він зауважив, що, по-перше, США необхідно запропонувати для України статус "Основного союзника поза межами НАТО". Це, як сказав Ходжес, автоматично підвищить рівень обміну інформацією та підготовки людей.
Розташування угрупувань Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу
Генерал відзначив, що такий статус це не те саме, що членство в Організації Північноатлантичного договору. Водночас він дає можливість більшого обміну інформацією та рівня підготовки. "І це буде гарним початком", – він додав.
Запрошення США до розбудови військової галузі
Також, на думку Ходжеса, Україна повинна активніше запрошувати США до розбудови військової структури:
- для армії;
- військово-повітряних сил;
- флоту.
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"Це б зробило ротації військових для проведення навчань частішими. Я б хотів бачити більше американських солдатів, які приїжджають до України брати участь у навчаннях", – сказав Ходжес.