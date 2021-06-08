Не варто перебільшувати, – Макрон відреагував на інцидент з ляпасом

Під час поїздки по країні та спілкуванні з громадянами президенту Франції дали ляпаса. Еммануель Макрон закликав не перебільшувати значимість інциденту та назвав його одиночним.

Прикрий випадок у департаменті Дром глава держави прокоментував в інтерв'ю місцевому виданню. Макрон запевняє, те, що сталось, не повинно відволікати від проблем, які справді треба вирішувати.

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Макрон наголосив, що у Франції – плюралізм думки

Все добре. Не будемо перебільшувати цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом,

– сказав Макрон.

Президент зауважив, у Франції є свобода думки та демократія, тому відокремитись від позиції пересічних виборців йому не вдасться.

Глава держави прибув у Дром з робочим візитом

Зазначимо, що інцидент стався 8 червня у департаменті Дром, що на південному сході країни. Туди глава держави прилетів з робочим візитом. Він запланував перемовини з представниками місцевого бізнесу та інспекцію закладів.

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Удар по обличчю Макрон отримав від одного з чоловіків, до яких він підійшов поспілкуватись. Хулігана одразу ж затримала президентська охорона. Згодом у зв'язку з інцидентом затримали ще одну людину.

Дивіться відео з інцидентом з Макроном: