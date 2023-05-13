Не вертольотами єдиними: Су-34 розбився в Брянській області
В Брянській області 13 травня впали два вертольоти, які, ймовірно, збили самі росіяни. Вже згодом стало відомо, що в області розбився славнозвісний російський винищувач Су-34.
Про це повідомляють російські ЗМІ. У мережі вже оприлюднили відповідні відео, передає 24 Канал.
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Су-34 розбився в Брянській області
На кадрах, які публікують місцеві, видно, як падає російський Су-34. До слова, відео сумнівної якості, однак на ньому можна побачити, що падає саме винищувач, за яким тягнеться шлейф чорного диму.
У Росії впав Су-34: дивіться відео
Згодом цю інформацію підтвердили в екстрених службах Росії. Зауважимо, що сьогоднішній "дощ російської авіації" відбувається поблизу українського кордону.
Наразі невідомо, що стало причиною катастрофи. Попередньо відомо, що екіпаж Су-34 загинув. Пілот та штурман не змогли катапультуватися.
В Брянській області розбився винищувач Росії: відео
Російські пропагандисти вдалися до чергового маразму. Замість того, щоб визнати свою косоокість та взяти вину за збиття своєї авіації, вони придумали казочку про диверсантів.
На території Клинцівського району Брянської області запроваджено план "Перехоплення", – йдеться у повідомленні росЗМІ.
Тепер у Брянській області буцімто шукають диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34.
У Брянській області впали вертольоти: що відомо
- У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський вертоліт. У мережі оприлюднили докази, що його могли збити самі ж росіяни. Судячи з оприлюднених кадрів, вертоліт Мі-8 кілька хвилин кружляв у небі, а після гучного вибуху впав у приватному секторі.
- На уламках повітряного судна видно червону зірку. Очевидно, вертоліт був військовим. Ймовірно, належить Міноборони Росії. Це видно навіть з камуфляжу та наявності рятувального парашута.
- Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх число встановлюють.
- Згодом після інциденту повідомили про ще одне падіння вертольота. Цього разу вже у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. Подробиць наразі не розголошували.