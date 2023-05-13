Не вертольотами єдиними: Су-34 розбився в Брянській області

В Брянській області 13 травня впали два вертольоти, які, ймовірно, збили самі росіяни. Вже згодом стало відомо, що в області розбився славнозвісний російський винищувач Су-34.

Про це повідомляють російські ЗМІ. У мережі вже оприлюднили відповідні відео, передає 24 Канал.

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Су-34 розбився в Брянській області

На кадрах, які публікують місцеві, видно, як падає російський Су-34. До слова, відео сумнівної якості, однак на ньому можна побачити, що падає саме винищувач, за яким тягнеться шлейф чорного диму.

У Росії впав Су-34: дивіться відео

Згодом цю інформацію підтвердили в екстрених службах Росії. Зауважимо, що сьогоднішній "дощ російської авіації" відбувається поблизу українського кордону.

Наразі невідомо, що стало причиною катастрофи. Попередньо відомо, що екіпаж Су-34 загинув. Пілот та штурман не змогли катапультуватися.

В Брянській області розбився винищувач Росії: відео

Російські пропагандисти вдалися до чергового маразму. Замість того, щоб визнати свою косоокість та взяти вину за збиття своєї авіації, вони придумали казочку про диверсантів.

На території Клинцівського району Брянської області запроваджено план "Перехоплення", – йдеться у повідомленні росЗМІ.

Тепер у Брянській області буцімто шукають диверсантів, які можуть бути причетні до атаки на Мі-8 та Су-34.

У Брянській області впали вертольоти: що відомо