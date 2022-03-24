Не від одного Путіна залежить запуск ядерної зброї, – Мусієнко

У Росії заявляли, що можуть використати ядерну зброю лише у випадку, якщо бачитимуть загрозу існуванню країни. Однак фахівці вважають, що попри безумство та маніакальну одержимість Путіна Україною, у виконавців збережеться здоровий глузд.

Річ у тім, що запуск ядерної зброї залежить не лише від Путіна. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

Увага Отруїть всю армію, – Фейгін сказав, чи наважиться Путін використати хімічну зброю

Як він зазначив, до цієї зброї є спеціальні допуски, ключі. Є й окремі офіцери, які виконують це рішення – запустити ядерну зброю, чи ні.

Не від одного Путіна залежить запуск ядерної зброї,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Тож має дійти по ієрархії безпосередньо до того, хто тисне фінальну кнопку на підводному човні чи на літаку.

"Тому, я думаю, на нашу користь грає й те, що система дасть збій, і вони не виконають цього наказу. Така імовірність висока і це нас врятує", – вважає фахівець.

Цікаво глянути – чи можна збити російську ядерну ракету: дивіться відео