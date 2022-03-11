Не відчувають себе на чужині, – Зеленський емоційно подякував Польщі за приймання біженців

Президент України Володимир Зеленський 11 березня виступив із великою промовою перед владою Польщі. Зокрема, він подякував за те, що зараз 1,5 мільйона українців почуваються в цій країні комфортно.

Слід зауважити, що це був виступ перед Сеймом Польщі та її президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на промову Володимира Зеленського.

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Зустріли з братською любов'ю

Він зазначив, що відчуває створення міцного союзу між нашими країнами, який виріс з реальності, а не слів на папері. Зокрема й з того, як добре поляки поставилися до наших людей, що врятувались від зла, яке прийшло на нашу землю.

Більш ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають у приймах,

– підкреслив наш президент.

Зеленський підкреслив, що українців зустріли з польською делікатністю та братською любов'ю. Важливо, що наших людей прийняли багато сімей, але за це ніколи й нічого не просили натомість.

Повний виступ президента перед Сеймом Польщі: дивіться відео