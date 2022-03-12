Не віддавайте свого сина на смерть, – Зеленський вкотре звернувся до російських матерів

У своєму нічному зверненні президент Володимир Зеленський вкотре адресував слова матерям російських солдатів. Він закликав їх не відпускати на війну в Україну.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не хотіла цієї жахливої війни, однак буде оборонятися, скільки потрібно, повідомляє 24 канал.

Зауважте Ви ще можете врятуватися – складіть зброю, – Зеленський звернувся до російських окупантів

Президент російською мовою звернувся до матерів російських солдатів, які відбувають строкову службу. Закликав їх зробити усе, щоб тих не відправили на війну, адже це вірна смерть.

Не віддавайте своїх дітей на війну на чужій землі. Не вірте обіцянкам, що їх відправлять просто кудись на навчання або кудись у небойові умови.

Перевірте, де ваш син. І якщо у вас з'являється хоч найменша підозра, що вашого сина можуть послати воювати проти України, дійте негайно. Не віддавайте свого сина на смерть чи в полон,

– наголосив Зеленський.

Нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео