Не відповідає дійсності, — Міноборони про чутки щодо можливого звільнення командувачів ЗСУ

Вдень у ЗМІ з'явилася інформація щодо можливого звільнення трьох командувачів ЗСУ. Міноборони відреагувало на чутки та заявило, що опублікована інформація не відповідає дійсності.

Міноборони заявили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Все наразі працює у штатному режимі.

Дивіться також Наступ на Запоріжжі досі триває: як за тиждень змінилась карта фронту

Відставка не обговорюється

Міністерство оборони України вирішило оприлюднити загальну відповідь на чутки щодо можливого звільнення трьох командувачів Збройних Сил. ЗМІ поширили інформацію, нібито структура планує відставку таких осіб:

командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський,

командувач північного напрямку Сергій Наєв,

командувач Медичних сил Тетяна Остащенко.

У Міноборони наголосили, що не коментують чутки чи неперевірену інформацію. Все наразі працює в попередньому режимі.

Всі працюють в штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ – не відповідає дійсності,

– наголосили у структурі.

Там закликали дотримуватися інформаційної гігієни.

Звільнення командувача ССО