Не вигідне нікому, – Кубраков про заяви щодо ймовірного закриття кордону з Польщею

Олександр Кубраков заявив, що ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Український міністр пояснив ситуацію.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України відповів на заяву прем'єра Польщі про те, що наразі з Україною ведуть переговори щодо можливості повного закриття українсько-польського кордону для торгівлі товарами.

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Що сказав український міністр

Олександр Кубраков прокоментував заяви про нібито триваючі перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею.

Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас кордон, що стабільно працює – це питання виживання у війні з російським агресором. Ми з великою повагою ставимося до дружньої Польщі та запропонували конструктивні рішення, а також зробили кроки назустріч для зняття напруження на кордоні. Очікуємо відповідні рішення збоку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут,

– запевнив міністр.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України пояснив, що подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога.

Що цьому передувало