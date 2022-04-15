Не виключаємо, що Росія має намір ще раз спробувати захопити Харків, – голова ОВА

Олег Синєгубов заявив, що у Харкові не виключають, що Росія має намір ще раз спробувати захопити місто. Але до цього абсолютно готові. Військової присутності на обороні Харкова не зменшують.

Голова ОВА Синєгубов зауважив, що плани ворога бачать. Подекуди російські окупанти готують фортифікаційні споруди, в окремих місцях – окопуються.

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Ми не виключаємо цей намір. Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося,

– наголосив Синєгубов.

Він також зауважив, що українські захисники звільняють території на дергачівському напрямку, а також на сумському та роганському. Окрім того, тривають бої у напрямку Золочева та Дергачів.

Синєгубов заявив: він переконаний, що битву за місто Харків росіяни вже насправді програли.

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