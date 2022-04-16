Не випускають цивільних та вивозять награбоване вантажівками: дії росіян у Борівській громаді

Російські окупанти тимчасово захопили Борівську громаду, що на Харківщині. Ворог обрав звичний для себе стиль: мародерство та терор цивільного населення.

На цей момент уся територія Борівської громади на Харківщині перебуває під контролем росіян. Окупанти заблокували дороги, тому виїхати звідти неможливо.

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Що коять російські окупанти у Борівській громаді

Росіяни заблокували всі виїзди: цивільні не можуть потрапити на територію, яка підконтрольна Україні. У деяких селах російські солдати вже почали грабувати покинуті будинки та вивозити награбоване вантажівками.

Також окупанти руйнують офіси та підприємства, знищують техніку та склади, зливають пальне та не допускають людей до роботи. Багато мешканців опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Комунальники, рятувальники та медики намагаються продовжувати роботу навіть із ризиком для життя. У місті відсутній зв'язок та інтернет, що ще більше ускладнює ситуацію.

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