Не вірю, що він діє від вашого імені, – Джонсон звернувся російською до росіян

Борис Джонсон 5 квітня звернувся до росіян російською мовою. Він наголосив, що вони мають почути реальні факти.

Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон наголосив, що звірства, які російські військові вчинили у Бучі, Ірпені та інших містах України, шокували світ. Окупанти скоїли масові вбивства. Вони розстрілювали місцевих жителів.

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Джонсон розповів, що жінок ґвалтували на очах у їхніх маленьких дітей. Тіла вбитих спершу намагалися спалити, а тоді скинули у братські могили. Деяких загиблих залишили просто на вулиці.

Прем'єр-міністр Великої Британії зауважив: докази настільки моторошні, що не дивно, чому російська влада їх приховує.

Ваш президент знає: якщо ви побачите те, що відбувається, то не підтримуватимете його війну,

– заявив Джонсон.

Він наголосив: Володимир Путін знає – ці злочини зраджують довіру кожної російської матері, яка проводжала сина на військову службу. А ще Путін знає, ці злочини – пляма на репутації Росії. І ця пляма розростається щодня.

Джонсон зауважив, що не просить росіян вірити йому на слово. Однак він закликав їх за допомогою VPN отримати доступ до незалежної інформації з будь-якої точки світу.

Прем'єр-міністр наголосив: ті, хто це скоїли, відповідатимуть за все. Але історія не забуде й тих, хто просто відвели очі.

Вашого президента звинувачують у скоєнні воєнних злочинів. Однак я не вірю, що він діє від вашого імені,

– підсумував Джонсон.

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