Не врятувався олігарх, не врятуються й нелюди з російської глибинки, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на все більшу кількість інформацію про зґвалтування, які вчиняють російські загарбники на окупованій території. Він пообіцяв, що кожен з них буде покараний.

Після звільнення українських міст та сіл від російської окупації, з'являються все нові подробиці про вчинені злочини російськими загарбниками. В Україні зафіксували вже сотні випадків зґвалтувань, зокрема й неповнолітніх дівчат і навіть немовлят.

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"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати", – заявив Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.

Президент України пообіцяв, що усі причетні до цих злочинів обов'язково будуть встановлені та покарані.

Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо. І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного,

– пообіцяв Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 12 квітня було затримано Віктора Медведчука – кума російського диктатора Володимира Путіна та лідера партії ОПЗЖ. Ще в перший день війни він втік з-під домашнього арешту, і з чого часу переховувався. Де його затримали – поки невідомо. Він перебував в українській військовій формі (навіть з прапором на рукаві). Цілком ймовірно, що Медведчук намагався незаконно перетнути український кордон.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського 12 квітня