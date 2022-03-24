Не все можемо чути публічно, рішення приймають за закритими дверима, – Чалий про дії НАТО

Саміт НАТО у Брюсселі не приніс кардинальних змін. Однак річ у тім, що настав той час, коли ми не про всі рішення, які приймають в Альянсі можемо чути публічно.

Тож не варто одразу "сіяти зраду". Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу.

До слова Після війни шанси приєднатись до НАТО зростуть у кілька разів, – експосол України у США

Там (у НАТО – 24 канал) політичні рішення приймають за закритими дверима, а далі це імплементується в конкретні дії,

– зазначив експосол.

І додав, що наслідки цих рішень для організації оборони країни ми можемо побачити лише згодом.

Валерій Чалий наголосив, що, з одного боку, не варто покладати завищених очікувань. Натомість говорити про те, нібито нам нічого більше не допомагають теж не варто.

"Процес іде, динаміка позитивна", – запевнив Чалий.

Передісторія

Президент Володимир Зеленський виступив на саміті НАТО 24 березня. Він закликав Альянс надати Україні 1% від своїх танків і літаків.

НАТО передасть Україні протитанкові та протиракетні комплекси й дрони. Також Альянс надаватиме нашій державі фінансову та гуманітарну підтримку.

У заяві лідерів Альянсу також мовиться, що союзники НАТО продовжуватимуть допомагати Україні у сфері кібербезпеки й захисту від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру.

Радимо переглянути – про ядерний удар Росії та можливості НАТО: дивіться відео