Не всі члени ЄС готові до розширення, – посол Латвії про вступ України до Євросоюзу

Чи буде Україна в Євросоюзі залежить від загальної позиції 27 країн-членів. Не всі вони наразі хочуть розширювати кордони ЄС.

Важко говорити про терміни європейської інтеграції, поки немає консенсусу членів ЄС. Про це заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойнкас.

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У країн різні погляди

Дипломат пояснив, що 27 членів ЄС мають дуже різні погляди щодо України. Частина з них поки що не бачать підстав для розширення союзу. Однак навіть ті країни, які не проти розширення, хочуть бачити в ЄС ті держави, які вже готові до вступу.

Ніхто не хоче отримувати нові проблеми,

– додав Пойнкас.

І знову про реформи

Посол наголосив, що важливу роль відіграють реформи. Якщо Україна досягне певного прогресу, тоді можна говорити про членство в ЄС. За словами дипломата, тоді країна матиме підстави заявити про щось більше, ніж просто Угода про асоціацію з Європейським союзом.

"Що дуже важливо зараз? Важливо, що відбуваються саміти між Україною і Європейським союзом, це платформи-діалоги", – підсумував політик.

Скільки часу потрібно Україні для членства в ЄС