"Не всі зрадники": один з одіозних депутатів перерахував мільйон доларів на бронежилети

Від початку повномасштабного наступу Росії на Україну з держави втекли приблизно 20 нардепів. Діяльність деяких проросійських партій також заборонили. Однак є й ті, хто допомагає військовим.

Так, один із одіозних депутатів перерахував значну суму грошей на бронежилети для українських оборонців. Про це розповів член комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради Федір Венсілавський в ефірі 24 каналу.

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Він наголосив, що особисто знає багатьох народних депутатів, зокрема, з ОПЗЖ, які не лише на словах, а й конкретними своїми діями підвищують нашу обороноздатність.

Не можна говорити, що всі зрадники. Я можу точно сказати, що один із одіозних депутатів організував перерахування 1 мільйона доларів на купівлю бронежилетів для ЗСУ на ті рахунки, які ми йому надали,

– сказав Веніславський.

Однак прізвища він не назвав. Але наголосив, що ці бронежилети уже виготовили. Днями вони мають прибути в України та рятуватимуть життя українських воїнів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні тимчасово зупиняють роботу ОПЗЖ , партію Шарія та інших. Вони не функціонуватимуть на час воєнного часу.

Він також додав, що оборонці дають гідну відсіч агресору. Ба більше, окупанти зараз переходять від наступальних до оборонних дій.

До слова: Веніславський назвав найгарячіші точки станом на 20 березня