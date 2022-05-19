"Не йдіть на цю війну": росіянин, який 10 років вже живе на Буковині, спалив військовий квиток

ДБР перевіряє росіян, які вже кілька років живуть в Україні. Часто вони засуджують Путіна та його "русскій мір" та публічно підтримують Україну. Один росіянин, який живе на Буковині, розповів свою історію та спалив свій військовий квиток.

Державне бюро розслідувань оперативно виявляє осіб, що можуть становити загрозу національній безпеці України. В тому числі, активно перевіряють росіян на те, чи можуть вони бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності.

До теми "Командування нас кинуло": СБУ опублікувало допит полоненого поблизу Циркунів

Але самі росіяни активно засуджують збройну агресію Росії та підтримують Україну.

Так, 50-річний росіянин Валерій Ремньов на підтвердження своєї проукраїнської позиції висловив бажання публічно спалити військовий квиток. Він розповів, що народився і виріс в місті Набережні Челни республіки Татарстан, де й проходив військову службу.

Чоловік 10 років тому приїхав на Буковину, де одружився з українкою та виховує сина справжнім патріотом України. З приходом «русского міра», як і усі українці, він почав ховатися до бомбосховища під час повітряної тривоги.

"Я навіть в найстрашнішому сні не міг уявити, що у 2022 році Росія на чолі з Путіним почне війну проти України. Це війна, це ніяка не спецоперація", – пояснює він.

Росіянин зазначає, що засуджує російські жахаючі злочини на території вільної суверенної держави.

Я хочу спалити свій військовий квиток, аби показати приклад. Росіяни, робіть так само – паліть свої військові квитки, не йдіть на цю війну! Люди тут помирають. Я хочу, щоб ви зупинили це, безумство цього ідіота,

– наголосив він.

Дивіться відео, як росіянин спалив свій військовий квиток:



Інші випадки, коли росіяни палили свій паспорт чи квиток

Боєць ЗСУ Олександр Лузенко повернувся до України у 2017 році. Раніше чоловік протягом 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій у Росії. Тепер він показово порвав і спалив свій російський паспорт, а також побажав Росії горіти яскравим полум'ям.

Колишній механік БТР мотострілецьких військ Росії показово знищив свій військовий квиток та закликав інших російських військових не воювати проти України та повертатись додому.

Офіцер запасу російської армії засудив дії путінського режиму, закликавши земляків не вірити фейкам, які звучать у пропагандистських ЗМІ. На знак протесту проти дій окупантів він знищив свій паспорт та закликав росіян посприяти завершенню війни.

Громадянин Росії, який майже 25 років живе в Дніпрі, публічно спалив свій паспорт. Чоловік зізнається, що не хоче мати нічого спільного з цією державою після того, як вона розпочала війну проти України. Він стверджує, що за всі роки його взагалі ніхто й ніколи не "притискав".

Росіянка Єлизавета Романова, яка мешкає у Черкасах, не погоджується з діями режиму Володимира Путіна. Жінка зазначила, що чинний політичний режим в Росії суперечить її переконанням. Вона спалила свій російський паспорт.

Відео до теми – чи є шанс закінчити війну до осені: відповідь Арестовича