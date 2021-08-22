Не є догоджанням Путіну, – Меркель відповіла, чому не братиме участь у Кримській платформі

Ангела Меркель пояснила, чому не залишиться в Києві, аби взяти участь у Кримській платформі. За словами канцлерки, її рішення ніяк не пов'язане з Росією.

Чому Меркель не візьме участь у Кримській платформі

Канцлерка наголосила, що вважає окупацію Криму – порушенням міжнародного права. Її думка не змінилася. Про це Меркель заявила на пресконференції у Києві 22 серпня.

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Мій візит пов'язаний з питаннями, які близькі до Кримської платформи. Це мінські домовленості та нормандський формат. Це мій прощальний візит, адже у якості канцлера я більше не приїду в Україну,

– сказала політикиня.

За її словами, на саміт мав приїхати міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, однак через ситуацію в Афганістані йому це не вдасться. Тому участь у Кримській платформі візьме міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

"Це не пов'язано з нашими відносинами з Росією", – запевнила Меркель.

Кримська платформа: що треба знати

Саміт відбудеться у Києві 23 серпня. Він стане першим міжнародним майданчиком, на якому обговорюватимуть питання деокупації та реінтеграції Криму.

Участь у Кримській платформі візьмуть делегати з 40 країн світу. Росія ж заявила, що саботуватиме саміт.