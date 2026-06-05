"Не забігатиму вперед": Пєсков не став розкривати реакцію Путіна на лист Зеленського

У Кремлі відреагували на відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що главі Кремля вже доповіли про реакцію міжнародної спільноти на це звернення.

Однак жодних змістовних реакцій на лист Пєсков відмовився давати. Про це пишуть росЗМІ.

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Якою була реакція Кремля на лист Зеленського?

Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського, оприлюднений 4 червня. За словами представника Кремля, російський лідер уже знає про зміст звернення українського президента.

Водночас Пєсков відмовився розкривати деталі реакції Путіна на цю ініціативу.

Не буду забігати наперед,

– відповів Пєсков на запитання журналістів щодо того, як у Кремлі оцінюють відкритий лист Зеленського.

Крім того, речник Путіна заявив, що тема звернення українського президента так чи інакше фігуруватиме під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, який триває з 3 по 6 червня.