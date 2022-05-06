Не залишають ворогу жодного шансу, – Зеленський привітав українських героїв-піхотинців

Володимир Зеленський привітав українських героїв-піхотинців з професійним святом. Президент заявив, що вони мужньо та професійно захищають Україну.

Український лідер зауважив, що на долю піхоти у час війни випадає чимало випробувань. Однак захисники та захисниці на полі бою героїчно виконують складні завдання.

Зауважте Зеленський заснував нову відзнаку – "За мужність та відвагу"

Наші хлопці й дівчата героїчно виконують складні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Пишаємось і дякуємо вам. З професійним святом,

– написав Зеленський.

Президент показав українських героїв-піхотинців / Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Історія свята

День піхоти в Україні відзначають 6 травня. Історія свята розпочалася у 2019 році. Цього дня щорічно вшановують героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин, а також підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

Як українських піхотинців вітають зі святом

Українських героїв зі святом вже привітав Сергій Наєв – командувач Сил оборони. Він наголосив, що піхота несе основний тягар ведення бойових дій. Українські захисники та захисниці дуже сумлінно виконують свої завдання та захищають рідну землю. Наєв наголосив, що зараз українці покладають на піхотинців дуже велику надію.

Олександр Павлюк – голова Київської ОВА – зауважив, що цього дня варто подякувати усім піхотинцям. Також очільник ОВА від себе побажав кожному захиснику та захисниці повернутися додому цілими й неушкодженими.

Павлюк наголосив, що українські піхотинці потом та кров'ю руйнують загарбницькі плани російських ворогів. Українські герої завдають окупантам колосальних втрат. Голова ОВА заявив: кожен з піхотинців – герой.

Олександр Сирський – командувач Сухопутних військ ЗСУ – заявив: піхота там, де тяжко та стріляють.

Українці доєднуються до привітань захисників та захисниць у соцмережах й пишуть багато теплих слів подяки.

Зеленський заснував нову відзнаку

Український лідер за час повномасштабної війни Росії з Україною відзначив державними нагородами понад 11 тисяч українських захисників та захисниць. Окрім того, президент заснував нову почесну відзнаку – "За мужність та відвагу".

Її отримуватимуть воїни, які відзначилися героїзмом під час:

захисту України;

ведення бойових дій;

виконання спеціальних завдань.

Указ президента Зеленського набув чинності 5 травня 2022 року.

Важливо – ранкове зведення Генштабу за 6 травня: дивіться відео