Не залишиться тліючий чи заморожений конфлікт – тільки очевидний програш агресора, – Зеленський

Українські захисники продовжують героїчно боротися з російськими окупантами. Ця війна не буде замороженою чи тліючою, а завершиться повною поразкою країни-агресорки.

Про це під час свого вечірнього звернення 8 серпня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що всі попередні війни, які розпочинала росія, мали різний масштаб та характер, проте єдиний сенс. Адже всі вони почалися, бо регіональні та глобальні механізми безпеки не спрацювали.

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Війна завершиться програшем росії

Президент наголосив, що принцип превентивності в міжнародних відносинах – необхідний. Саме на ньому тривалий час наполягала Україна, ще до 24 лютого та повномасштабного російського вторгнення.

"Якщо вже зрозуміло, що якась держава готує агресію – несправедливу, неспровоковану, незаконну, то реагування світу на її підготовку має бути таким же, як на агресію, яка сталася", – наголосив Зеленський.

Глава держави вважає, що у такому випадку не слід чекати ударів і жертв – необхідно діяти для недопущення війни.

Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Це важливий висновок. Україна має повернути все, що росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покараною за злочин агресії,

– заявив президент.

Він додав, що це важливо не лише для справедливості. Адже запобіжниками проти будь-якої війни є лише очевидний програш агресора, втрата ним усього захопленого та його міжнародно-правова відповідальність за вторгнення.

"Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію", – додав Зеленський.

За його словами, захищаючи державу, українці автоматично захищають й усіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати країна-терористка. І, звичайно ж, найбільший внесок зараз роблять військові – всі українські Герої, які ламають на полі бою російську терористичну машину.

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