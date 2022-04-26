Не запускати ракети – перевірений роками спосіб уникнути загибелі одеситів

В одеських пабликах сперечаються – ракета напередодні Великодня впала тому, що її збили, чи метою спочатку був житловий будинок?

Таку дихотомію використовує ґвалтівник по відношенню до жертви. Мовляв, не треба було чинити опір, тоді залишилася б жива.

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Насильнику вторять обивателі – "Немає диму без вогню! Вона сама винна! Якби вона його не вдарила, він би її не вбив!"

Для тих, хто не зрозумів закони війни

Насильнику не потрібна причина для агресії. А привід він завжди знайде.

Відсутність опору не захищає жертву від насильства. Скоріше навпаки.

Підпорядкування ґвалтівникові не зупиняє насильство, а робить його перманентним – "Б'є, значить любить!"

"Б'є, значить любить!" Зупинити насильство може лише опір жертви, який змусить ґвалтівника відмовитися від агресії.

У ґвалтівника завжди знайдуться прихильники, які будуть захоплюватися насильством та засуджувати жертву.

Спробуємо розібрати наш випадок із погляду причинно-наслідкових зв'язків

У Одесі немає нацистів. "Антинацизм" – це привід, а не причина агресії.

це привід, а не причина агресії. За тридцять років Незалежності України на одеситів не впала жодна ракета.

Ракети падають на Одесу не тому, що їх збивають, а тому що їх запускають. Не запускати ракети – це перевірений роками спосіб уникнути загибелі одеситів.

Завжди знайдуться люди, котрі підтримають агресію. Пасивно – "Давайте здамося!", або активно – "Давайте боротися з неіснуючим нацизмом до останнього одесита!"

"Давайте здамося!", або активно – "Давайте боротися з неіснуючим нацизмом до останнього одесита!" Зупинити агресора може лише опір. Агресор вважає це нацизмом. Насправді це анти-антинацизм. Боротьба з тією версією "антинацизму", якою виправдовують агресію.

Важливо

І останнє. У монолітних будинках з перегородками із пінобетону правило двох стін не працює. Якщо ви чуєте сигнал тривоги, спустіться у надійне укриття.

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