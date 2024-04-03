Чи не зашкодить це плану: у ГУР прокоментували матеріал ЗМІ про знищення Кримського мосту
Нещодавно британська газета заявила, що Кримський міст може бути знищений у першій половині 2024 року. Водночас видання посилалося на анонімне джерело в українській розвідці.
Представник ГУР МО Андрій Юсов прокоментував публікацію The Guardian з прогнозом щодо знищення Кримського мосту вже цього року. Зробив це український розвідник в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Як відреагували у ГУР
Журналіст поцікавився в представника ГУР, чи не шкодить матеріал The Guardian планам української розвідки. Телеведучий припустив, що британська публікація може змусити росіян ще активніше захищати свою незаконно побудовано переправу у Керченській протоці.
У The Guardian безумовно є свої джерела. І на Заході останнім часом виходить багато матеріалів з достатньо гучними заголовками, які посилаються на ті чи інші джерела. І коментувати, власне, анонімну інформацію – це не завжди доречна справа,
– сказав Юсов.
Представник ГУР запевнив, що, якщо казати про публічну комунікацію, то інформація озвучується "та, тоді і коли це потрібно". Він нагадав, що з приводу Кримського мосту були неодноразові комунікації та заяви українських представників з сектору безпеки й оборони. Зокрема, ситуацію з цією спорудою коментував очільник СБУ.
І зрештою ми можемо констатувати, що росіяни постійно рапортують нагору, передають у Кремль, що цього разу вже всі заходи безпеки точно вжиті. Тобто більше вони кожного разу вже придумати просто не можуть. Тому тут відлякати окупантів якоюсь новою інформацією навряд чи вдасться,
– зауважив представник ГУР.
Юсов наголосив, що Кримський міст є військовою ціллю. За його словами, у тому, що всі військові цілі підлягають знешкодженню, нічого нового немає. Він дав зрозуміти, що це не нова інформація.
Що цьому передувало
У The Guardian з'явився матеріал з прогнозом подальшої долі Кримського мосту. Видання заявило, що найближчим часом ця незаконно побудована росіянами споруда знову може бути виведена з ладу.
Британська газета із посиланням на анонімне джерело в українській розвідці написала, що ворожий міст опиниться під ударом у першій половині цього року. При цьому неназваний співрозмовник натякнув західним журналістам, що в очільника ГУР Кирила Буданова є чимало засобів для досягнення мети.
Що кажуть про Кримський міст
- Нещодавно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом заявив, що настав час бити по Кримському мосту. Адже логічно вдарити по цій споруді тоді, коли вона буде вкрай потрібна російським загарбникам. Він також нагадав, що окупанти активно використовують Ростов-на-Дону для власної логістики та будують звідти залізничну гілку.
- Ветеран російсько-української війни Євген Дикий не так давно вказав на наявність запасного плану у росіян. За його словами, окупанти розуміють, що можуть втратити Кримський міст.
- Раніше військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан припустив, що третій механізм знищення Кримського мосту теж буде іншим та креативним. Він нагадав, що СБУ кожен раз використовує новий підхід.