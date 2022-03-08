Не змогли вийти навіть на Окружну: проти Харкова окупанти зібрали третину усіх військ
Поки не зрозуміло, на що розраховують окупанти, враховуюючи реальний аналіз їхніх сил.
Наприклад, проти Харкова вони зібрали третину усіх військ, які взагалі ішли на територію України. І їм зовсім не вдалось просунутись далі.
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Про це заявив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал.
І вони зараз навіть не вийшли на Окружну дорогу в Харкові,
– пояснив він.
Радник глави ОП додав, щоб узяти Київ росіянам потрібно три армії, яких у них тут немає.
Або ж, щоб взяти містечко з населенням в 100 тисяч треба десь 2 повноцінні дивізії, щоб взяти Миколаїв – 3 дивізії. Однак в окупантів таких сил немає.
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