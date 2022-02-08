Не знаю, що в голові у Путіна, – Пентагон заявив, що не має точних даних про наступ на Україну

США не мають точної інформації щодо дати повномасштабного нападу на Україну. У військового командування відсутні такі розвідувальні дані.

Також Сполучені Штати Америки точно не знають, що задумав Володимир Путін. Про це заявив речник Пентагону Джона Кірбі на пресконференції, повідомляє 24 канал.

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Росія продовжує скупчувати війська біля кордонів

Він пояснив, що Пентагон не має остаточних даних про те, що глава Кремля робитиме надалі із війська на українських кордонах.

Я не знаю, що в голові в Путіна,

– сказав Кірбі.

Однак, як він зауважив, розвідка помітила нові деталі упродовж 5 – 6 лютого. Згідно із новою інформацією, держава-агресорка продовжує накопичувати свої війська біля кордонів України.

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Росія посилює технічне забезпечення та логістику

Кірбі зауважив, що Росія не лише збільшує матеріально-технічне забезпечення, а й логістику військ, аби вони перебували на полігонах упродовж тривалого часу.

Держава-агресорка розміщує біля України різні види озброєння. Окрім цього, Росія налагоджує повноцінні засоби комунікації та постачання боєприпасів.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Крім того, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як наголосив речник Пентагону, США продовжують стежити за війська Росії і на тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях, і в Криму, і на території Білорусі.

Попри всю нову інформацію, Сполучені Штати Америки точно не можуть назвати дату, коли Росія планує повномасштабне вторгнення. Адже для цього їй необхідно мати низку технічних засобів.

Війська Росії біля кордонів України: головне

Біля українських кордонів розташовані приблизно 140 тисяч російських військових.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що серед них наразі немає ударних груп. Тому поки держава-окупантка не нападатиме.

За інформацією ЗМІ, деякі російські посадовці та військові мають сумніви щодо нападу на Україну. На їхню думку, це буде складніше, ніж вважає Путін.

Супутники Capella Space зробили нові фото з військових баз Росії біля наших кордонів. Згідно із ними, на базі в Єльні у 2022 році менше ворожої техніки, ніж у 2021 році.

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