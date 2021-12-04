Герой України Дмитро Коцюбайло довіряє даним західної розвідки про значне нарощення присутності російських військ біля кордону. Захисник не впевнений у повномасштабному вторгненні, проте і без цього наслідки можуть бути катастрофічними.

Про це командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" розповів в інтерв'ю. Коцюбайло каже, що і захисникам видно, як над Україною "нависають" 100 тисяч військових держави-агресорки.

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На лінії фронту нас можуть залити кров'ю, – Герой України

Я, правда, сумніваюся, що це буде така масштабна війна через Харків чи через Одесу. Але навіть на лінії фронту вони можуть нас просто залити кров'ю в Донецькій, Луганській області,

– сказав Коцюбайло.

На думку Коцюбайла, світовій спільноті це Росія пояснить легко: мовляв, їхніх військ там нема, а так звані "республіки" захотіли вирівняти свої адміністративні кордони.

Ситуація – найбільш напружена за останні 8 років

Захисник вважає, що наразі – ситуація є найскладнішою за останні 8 років війни. Ускладненням виступає міграційна криза на кордоні Білорусі та непроста внутрішня ситуація в Україні.

Ми ж бачимо, що вони (Росія – 24 канал) всі роди військ збирають зараз на кордоні – це не просто, знаєте, зігнали якісь піхотні бригади. Тобто, кожен підрозділ, кожен батальйон спеціалізується на чомусь – прокладання через річки понтонів, транспортування техніки, десантники, піхота, сапери,

– зауважив Коцюбайло.

Герой України висловив сподівання, що в Україні готуються до можливого наступу. Він вважає головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного максимально достойною людиною з великими авторитетом – як серед військових, так і серед добровольців.

Дмитра Коцюбайла першим серед українських добровольців нагородили званням Героя України. Цю відзнаку вручив президент Зеленський у Верховній Раді України.

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