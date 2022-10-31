Не знаю, як хто, але ми тримаємося, – Залужний емоційно звернувся до українців після атаки Росії

Валерій Залужний зауважив, що українці – надзвичайно сильні й невідомо, чи витримали б інші країни такий тиск. Він зауважив, що перемога дається важко, проте вона обов'язково буде.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що ця війна триває не 8 років, а 8 років та 8 місяців. І ми тримаємося та нарощуємо свої резерви.

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Перемога дається важко, але вона буде

Залужний нагадав, що ми ведемо війну з країною, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, а військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.

Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск?… Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю,

– написав головнокомандувач.

Масований обстріл України 31 жовтня

Зранку Росія завдала ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури у декількох регіонах.

Окупанти випустили понад 50 ракет, але силам ППО вдалося збити 44 з них. Зокрема ворожі снаряди збили на Полтавщині, Вінниччині, Хмельниччині, Львівщині, Київщині та в інших регіонах.

Проте тих ракет, які влучили, виявилось достатньо, щоб завдати значної шкоди Україні. Постраждали енергетичні об'єкти у Кіровоградській, Черкаській, Чернівецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях. Багато регіонів залишилися без електропостачання, води та зв'язку.

Окрім енергетичної інфраструктури, постраждали й люди. Загалом внаслідок терористичної атаки країни-агресорки поранень зазнали 13 людей. А без живлення та водопостачання опинилися зокрема й лікарні.

Лише за сьогодні росіяни застосували по цивільних обʼєктах України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БпЛА “Ланцет-3”.

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