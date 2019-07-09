Не бачу вирішення – екс-начальник Генштабу ЗСУ зробив прогноз щодо Донбасу

Для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно шукати нові шляхи із залученням міжнародної спільноти, окрім реалізації мінських угод. Водночас питання окупованого Криму і Донбасу не можна розділяти.

Досягти врегулювання ситуації на Донбасі виконанням мінських угод – проблематично, про це заявив екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України Володимир Замана, пише "Інтерфакс".

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"Потрібно знаходити інші шляхи за допомогою міжнародного співтовариства, найперше – США і Великобританії", – сказав він.

Мінські угоди містять 13 пунктів, мета документу – деескалація збройного конфлікту на Сході України. Зокрема, він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами та моніторинг з боку ОБСЄ.

Водночас Замана впевнений, що питання Донбасу і Криму необхідно вирішувати в комплексі.

Якщо ми зараз підемо по шляху вирішення питання Донбасу, то ускладнити проблему Криму, – зазначив він.

При цьому прогнозів щодо швидкого досягнення миру на Донбасі екс-начальник Генерального штабу не дає. Однак припинення вогню є цілком можливим.

"Я не бачу вирішення питання по Донбасу найближчим часом. Припинення вогню - так, можливо. А в подальшому буде або заморожений конфлікт, або розблокування торгівлі", – прогнозує Замана.

Чому Заману затримували та у чому підозрюють?

Колишнього начальника Генштабу ЗСУ України Володимира Заману звинувачують у скороченні складу Збройних сил у 2012 – 2014 роках, а також у блокуванні мобілізації в 2014 році – знищенні військових комісаріатів. Заману затримали 25 лютого 2019 року, під варту взяли вже наступного дня.

Вже 16 травня у ГПУ повідомили, що військова прокуратура завершила досудове розслідування у справі Замани

Йому та адвокатам надали доступ до матеріалів розслідування. Через кілька днів, 24 травня, Апеляційний суд Києва звільнив Заману з-під варти. Водночас суд зобов'язав його прибувати за кожною вимогою слідчого прокурора або слідчого судді до суду.

15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення про припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями. Цей крок пояснили також насильницьким захопленням українських підприємств з боку бойовиків. Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять стрілянину, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.

Чому говорять про можливе знання блокади з Донбасу?

Після зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 5 червня представник України Леонід Кучма заявив, що "ніякої економічної блокади Донбасу немає". Він пояснив, що існує "тимчасова заборона переміщення вантажів через лінію зіткнення".



Тому, він запропонував провести аудит "націоналізованих" бойовиками підприємств. Що не всі власники захочуть їх повертати через поганий стан.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік зазначив. що це питання підняли ватажки бойовиків та підтримала Росія. При цьому речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель наголосила, що такі домовленості мають відбуватися виключно "у форматі двостороннього руху". Так, зняти економічну блокаду з окупованої частини Донбасу можуть лише після скасування рубльової зони і псевдонаціоналізації, яку провели проросійські бойовики.