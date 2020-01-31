Не було ніяких умов, треба відповідний час, – Помпео про візит Зеленського у Вашингтон

Розcлідування у справі Burisma і сина конкурента Дональда Трампа Джо Байдана не було умовою для візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

Візит повинен відбутися у той час, коли спостерігатимуть значний прогрес з боку України, про це сказав державний секретар Майк Помпео під час візиту до Києва 22 січня.

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Таку відповідь Помпео дав на запитання про те, чи історія із намаганнями американського лідера спропокувати розслідування щодо компанії Burisma в Україні є умовою для зустрічі з українським президентом.

Не було ніяких умов для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтону. Просто нам потрібно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі,

– сказав він.

Держсекретар США при цьому зазначив, що між Україною та США "є багато роботи – триває обговорення усіх можливостей". При цьому Помпео наголосив, що зустріч лідерів двох країн обов'язково відбудеться.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що вважає такий візит "правильним для обох країн".

"Якщо у нас є предмет розмови, крім стратегії і тактики, якщо є дуже важливі речі, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра", – додав український лідер.

Розмова Трампа із Зеленським і Burisma: основне

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