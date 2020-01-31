Не було ніяких умов, треба відповідний час, – Помпео про візит Зеленського у Вашингтон
Розcлідування у справі Burisma і сина конкурента Дональда Трампа Джо Байдана не було умовою для візиту Володимира Зеленського до Білого дому.
Візит повинен відбутися у той час, коли спостерігатимуть значний прогрес з боку України, про це сказав державний секретар Майк Помпео під час візиту до Києва 22 січня.
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Таку відповідь Помпео дав на запитання про те, чи історія із намаганнями американського лідера спропокувати розслідування щодо компанії Burisma в Україні є умовою для зустрічі з українським президентом.
Не було ніяких умов для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтону. Просто нам потрібно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі,
– сказав він.
Держсекретар США при цьому зазначив, що між Україною та США "є багато роботи – триває обговорення усіх можливостей". При цьому Помпео наголосив, що зустріч лідерів двох країн обов'язково відбудеться.
Водночас Володимир Зеленський зазначив, що вважає такий візит "правильним для обох країн".
"Якщо у нас є предмет розмови, крім стратегії і тактики, якщо є дуже важливі речі, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра", – додав український лідер.
Розмова Трампа із Зеленським і Burisma: основне
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- Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.