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      Не було ніяких умов, треба відповідний час, – Помпео про візит Зеленського у Вашингтон

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      Помпео заперечив наявність умов для візиту Зеленського в Україну / Getty images

      Розcлідування у справі Burisma і сина конкурента Дональда Трампа Джо Байдана не було умовою для візиту Володимира Зеленського до Білого дому.

      Візит повинен відбутися у той час, коли спостерігатимуть значний прогрес з боку України, про це сказав державний секретар Майк Помпео під час візиту до Києва 22 січня. 

      Дивіться також: Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: відео

      Таку відповідь Помпео дав на запитання про те, чи історія із намаганнями американського лідера спропокувати розслідування щодо компанії Burisma в Україні є умовою для зустрічі з українським президентом. 

      Не було ніяких умов для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтону. Просто нам потрібно знайти відповідний час і відповідні можливості для цієї зустрічі,
      – сказав він. 

      Держсекретар США при цьому зазначив, що між Україною та США "є багато роботи – триває обговорення усіх можливостей". При цьому Помпео наголосив, що зустріч лідерів двох країн обов'язково відбудеться.

      Водночас Володимир Зеленський зазначив, що вважає такий візит "правильним для обох країн". 

      "Якщо у нас є предмет розмови, крім стратегії і тактики, якщо є дуже важливі речі, про що ми можемо домовитись, що ми можемо підписати, що ми можемо взяти, то я готовий їхати завтра", – додав український лідер. 

      Розмова Трампа із Зеленським і Burisma: основне

      Знайте більше: Справа Burisma: що відомо про українську компанію, яка спричинила скандал у США

      • Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі має голосувати Сенат, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Burisma Новини США Телефонна розмова Зеленського і Трампа Помпео в Україні Дональд Трамп Майк Помпео Новини політики Новини України
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