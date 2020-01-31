Не было никаких условий, нужно подходящее время, – Помпео о визите Зеленского в Вашингтон

Расследование по делу Burisma и сына конкурента Дональда Трампа Джо Байдена не было условием для визита Владимира Зеленского в Белый дом.

Визит должен состояться в то время, когда будет наблюдаться значительный прогресс со стороны Украины, об этом сказал государственный секретарь Майк Помпео во время визита в Киев 31 января.

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Такой ответ Помпео дал на вопрос о том, является ли история с попытками американского лидера спровоцировать расследование в отношении компании Burisma в Украине условием для встречи с украинским президентом.

Не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время и соответствующие возможности для этой встречи,

– сказал он.

Госсекретарь США при этом отметил, что между Украиной и США "много работы – идет обсуждение всех возможностей". При этом Помпео отметил, что встреча лидеров двух стран обязательно произойдет.

В то же время Владимир Зеленский отметил, что считает такой визит "правильным для обеих стран".

"Если у нас есть предмет разговора, кроме стратегии и тактики, если есть очень важные вещи, о чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", – добавил украинский лидер.

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