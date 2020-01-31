Не было никаких условий, нужно подходящее время, – Помпео о визите Зеленского в Вашингтон
Расследование по делу Burisma и сына конкурента Дональда Трампа Джо Байдена не было условием для визита Владимира Зеленского в Белый дом.
Визит должен состояться в то время, когда будет наблюдаться значительный прогресс со стороны Украины, об этом сказал государственный секретарь Майк Помпео во время визита в Киев 31 января.
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Такой ответ Помпео дал на вопрос о том, является ли история с попытками американского лидера спровоцировать расследование в отношении компании Burisma в Украине условием для встречи с украинским президентом.
Не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время и соответствующие возможности для этой встречи,
– сказал он.
Госсекретарь США при этом отметил, что между Украиной и США "много работы – идет обсуждение всех возможностей". При этом Помпео отметил, что встреча лидеров двух стран обязательно произойдет.
В то же время Владимир Зеленский отметил, что считает такой визит "правильным для обеих стран".
"Если у нас есть предмет разговора, кроме стратегии и тактики, если есть очень важные вещи, о чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", – добавил украинский лидер.
Разговор Трампа с Зеленским и Burisma: основное
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- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.