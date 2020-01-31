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      Не было никаких условий, нужно подходящее время, – Помпео о визите Зеленского в Вашингтон

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      Помпео отрицает наличие условий для визита Зеленского в США / Getty images

      Расследование по делу Burisma и сына конкурента Дональда Трампа Джо Байдена не было условием для визита Владимира Зеленского в Белый дом.

      Визит должен состояться в то время, когда будет наблюдаться значительный прогресс со стороны Украины, об этом сказал государственный секретарь Майк Помпео во время визита в Киев 31 января.

      Смотрите также: Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: видео

      Такой ответ Помпео дал на вопрос о том, является ли история с попытками американского лидера спровоцировать расследование в отношении компании Burisma в Украине условием для встречи с украинским президентом.

      Не было никаких условий для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон. Просто нам нужно найти подходящее время и соответствующие возможности для этой встречи,
      – сказал он.

      Госсекретарь США при этом отметил, что между Украиной и США "много работы – идет обсуждение всех возможностей". При этом Помпео отметил, что встреча лидеров двух стран обязательно произойдет.

      В то же время Владимир Зеленский отметил, что считает такой визит "правильным для обеих стран".

      "Если у нас есть предмет разговора, кроме стратегии и тактики, если есть очень важные вещи, о чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", – добавил украинский лидер.

      Разговор Трампа с Зеленским и Burisma: основное

      Знайте больше: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      • 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Далее должен голосовать Сенат, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.
      Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Помпео в Украине Новости США Burisma Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Майк Помпео
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