Не ходіть в музеї: 9 порад правильної подорожі від Пауло Коельо

У своєму блозі культовий бразильський автор дав кілька порад, як привезти з туристичної поїздки найцінніше.

Як правильно подорожувати: 9 порад від Пауло Коельо

Читайте також: Топ-20 видатних замків України: неймовірна минувщина

1. Уникайте музеїв

На перший погляд, це абсурдно, але давайте трохи поміркуємо. Якщо вже ви опинилися в незнайомому місті, хіба не краще познайомитися з сучасністю, а не тим містом, яким він був століття тому?

Ми відчуваємо себе зобов'язаними ходити по музеях. Нас до цього привчили, вбили нам в голови, ніби в цьому і полягає сенс фрази "доторкнутися до культури". Не буду сперечатися, що музеї важливі. Але їх відвідування все-таки вимагає часу, вдумливості і підготовки. Ви повинні розуміти, заради чого заглянули в музейні стіни, що саме хочете в них знайти. Інакше цей візит перетвориться в бездумне блукання і втрату дорогоцінного часу. Відвідавши музей "для галочки", ви покинете його з відчуттям, що побачили кілька фундаментально важливих речей, але незабаром навіть не згадаєте, яких саме.

2. Заглядайте в бари

Життя міста розкривається саме тут, а не в музеях. Я говорю не про нічні клуби, а про маленькі бари, забігайлівки, куди люди заходять після роботи, щоб розслабитися і поспілкуватися.

Купіть місцеву газету і насолоджуйтеся спостереженнями за людьми. Якщо хтось зав'язує розмову, приєднуйтесь, навіть якщо тема спочатку здається вам не дуже цікавою.

3. Спілкуйтеся з людьми

Кращі екскурсоводи – місцеві жителі: ті, хто народився тут, живе тут, кожен день ходить по цих вулицях, знає все про всіх, пишається своїм містом, але не працює на туристичне агентство. Просто вийдіть на вулицю, виберіть людину, з якою вам захотілося б заговорити, і запитайте її про те, що вас цікавить (де знаходиться собор? Як пройти до пошти?). Якщо перший перехожий виявиться небагатослівним, спробуйте з другим, з третім. Я впевнений: до кінця дня ви виявите себе в супроводі відмінного компаньйона з місцевих!

4. Подорожуйте наодинці

Або, якщо ви перебуваєте у відносинах, – з партнером. Усе. Тільки так ви дійсно залишите власні "коріння" позаду. Подорожуючи в чужій країні з туристичною групою з ваших співвітчизників, постійно спілкуючись рідною мовою, йдучи туди, куди вказує вам гід, ви не зможете відчути всієї краси подорожі і приділити увагу тому місцю, яке прагнули відвідати.

5. Намагайтеся уникнути порівнянь

Нічого не порівнюйте – ціни, стандарти гігієни, рівень життя, способи пересування, – нічого! Ви вирушили в подорож не для того, щоб довести, ніби у себе на батьківщині живете краще і правильніше, ніж інші люди. Ваша мета – дізнатися, як живуть інші люди, чому вони можуть навчити вас, як вони справляються з реальністю.

6. Не бійтеся заблукати

Навіть якщо ви не говорите на місцевій мові, не переживайте. Я бував у багатьох місцях, де не міг сказати і пари слів, і завжди знаходив підтримку, необхідні рекомендації, корисні поради та навіть подружок. Деякі думають, ніби вийти на вулицю в незнайомій країні означає моментально втратити дорогу і загубитися назавжди. Хоча достатньо всього лише візитки готелю в кишені: якщо ви і справді заблукали, завжди можна зупинити таксі, показати водієві адресу і з комфортом повернутися в номер.

7. Не купуйте занадто багато речей

Витрачайте гроші тільки на те, що вам не доведеться нести на собі: квитки в театр, відвідування ресторанів, екскурсії. Якщо якась річ вам сильно сподобалася, пам'ятайте: в наш час глобального ринку і інтернету ви зможете купити майже все, що вам хочеться, онлайн, а не оплачувати зайвий багаж.

8. Не намагайтеся побачити весь світ за один місяць

Набагато краще залишитися в одному місті на чотири або п'ять днів, ніж відвідати п'ять міст за тиждень. Незнайомі міста, як примхливі жінки: потрібен час, щоб їх спокусити і розкрити для себе повністю.

9. Сприймайте кожнe подорож як велика пригода

Генрі Міллер говорив, що важливіше знайти церкву, про яку ніхто ніколи не чув, ніж відправитися в Рим і відчувати себе зобов'язаним йти в Сикстинську капелу разом з двомастами тисячами інших туристів. Так, звичайно, відвідайте Сикстинську капелу! Але не забувайте також побродити по менш туристичним вулицями, досліджувати провулки. Відчуйте свободу пошуку. Пошуку чогось, про що ви навіть не здогадуєтесь, але що, будучи знайденим, може перевернути все ваше життя.